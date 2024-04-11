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Никола Йокич – о гонке за MVP: этой награды заслуживает несколько парней

Никола Йокич – о гонке за MVP: этой награды заслуживает несколько парней
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о дискуссиях по поводу игрока, который заслуживает получить награду MVP по итогам нынешнего сезона НБА.

«Думаю, все эти разговоры об MVP выходят из-под контроля. Мне кажется, я играю в хороший баскетбол… при этом я считаю, что этой награды заслуживает несколько парней», — приводит слова Йокича на своей странице в соцсетях обозреватель Харрисон Винд.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич в среднем за матч набирает 26,6 очка, совершает 12,4 подбора и отдаёт девять результативных передач. К настоящему моменту Никола принял участие в 77 играх.

Встреча Луки Дончича и Николы Йокича перед матчем НБА:

Ранее атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал игрока своей команды, который лучше всего защищается против Йокича.

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