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Результаты всех матчей Евролиги 11 апреля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 11 апреля, турнирная таблица
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11 апреля состоялись матчи 34-го, заключительного тура, регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 11 апреля:

«Жальгирис» – «Реал» – 62:64
«Монако» – «Бавария» – 89:85
«Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда» – 100:55
«Маккаби» Тель-Авив – «Милан» – 92:86
«Панатинаикос» – «Альба» – 84:75.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
62 : 64
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Монтвила, Бирутис, Самнер, Бутка, Лавриновичюс, Мэнек, Улановас
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
89 : 85
Бавария
Мюнхен, Германия
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Вимберг, Бранкович, Букер
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
100 : 55
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис, Джонс
Црвена Звезда: Смарт, Теодосич, Ханга, Thompkins, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 86
Олимпия Милан
Милан, Италия
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Напьер, Риччи, Флаккадори, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
84 : 75
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Рапикве, Бин

Согласно формату, место в плей-офф гарантировали клубы, занявшие первые шесть мест в турнирной таблице. В стадию плей-ин попадут команды, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с седьмого по десятое.

34-й регулярного чемпионата Евролиги проходит с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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