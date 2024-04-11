Результаты всех матчей Евролиги 11 апреля, турнирная таблица

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11 апреля состоялись матчи 34-го, заключительного тура, регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 11 апреля:

«Жальгирис» – «Реал» – 62:64

«Монако» – «Бавария» – 89:85

«Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда» – 100:55

«Маккаби» Тель-Авив – «Милан» – 92:86

«Панатинаикос» – «Альба» – 84:75.

Согласно формату, место в плей-офф гарантировали клубы, занявшие первые шесть мест в турнирной таблице. В стадию плей-ин попадут команды, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с седьмого по десятое.

34-й регулярного чемпионата Евролиги проходит с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).