Результаты всех матчей Евролиги 11 апреля, турнирная таблица

11 апреля состоялись матчи 34-го, заключительного тура, регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 11 апреля:
«Жальгирис» – «Реал» – 62:64
«Монако» – «Бавария» – 89:85
«Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда» – 100:55
«Маккаби» Тель-Авив – «Милан» – 92:86
«Панатинаикос» – «Альба» – 84:75.
Согласно формату, место в плей-офф гарантировали клубы, занявшие первые шесть мест в турнирной таблице. В стадию плей-ин попадут команды, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с седьмого по десятое.
34-й регулярного чемпионата Евролиги проходит с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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