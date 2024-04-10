Потому что я чёрный! Игрок Евролиги набросился на судью — от бедолаги его еле оттащили

Атакующий защитник Уэйд Болдуин в нынешнем сезоне Евролиги действительно хорош. Лидер на площадке и в раздевалке. 17,7 очка в среднем за матч (третий показатель в турнире), 4,7 штрафных при 5,5 попытки (первый и второй показатель в турнире), 4,9 передачи (10-е место), 19,7 балла в рейтинге эффективности (третий результат). Американский игрок уже второй сезон выступает за «Маккаби» из Тель-Авива и чувствует себя более чем уверенно. Однако яркие представления на площадке у Болдуина чередуются с не менее яркими заявлениями, а порой и выходками за её пределами. Уэйд довольно регулярно оставляет смелые высказывания на различные темы и совершенно не стесняется спорить с арбитрами.

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Американец грезит возвращением на родину. «Есть ли у меня амбиции попасть в НБА? Конечно. Ведь я из США. Моей мечтой всегда была НБА. Считаю, что соревноваться нужно на самом высоком уровне, а это НБА». Уверен, что побьёт рекорд разыгрывающего «Монако» Майка Джеймса по набранным в Евролиге очкам. «Первое, что я сказал Майку, было: «Знаешь, я собираюсь тебя превзойти». Так я считаю. Всё просто. Думаю, я на пути к этому. Я делаю в Евролиге выдающиеся вещи. К тому же я всё ещё молод». А ещё считает, что тренерскому штабу сборной США стоит обращать внимание на американцев, играющих в Европе.

Сам же Уэйд начинал свой путь в большом баскетболе вовсе не в Европе, а на родине в США. В 2016 году в возрасте 20 лет он был выбран на драфте НБА под 17-м номером, после чего в течение трёх сезонов чередовал игры в лучшей лиге мира с выступлениями в Лиге развития. В среднем за матч в НБА он набирал не больше четырёх очков и потому надолго там не задержался. В качестве первого места работы за океаном была выбрана «Бавария», где Болдуин проявил себя куда успешнее. После сезона в мюнхенском клубе был сезон в «Басконии». А дальше — «Маккаби», где американец играет до сих пор. И если с игрой у американца полный порядок, то с управлением гневом пока не очень.

В недавнем интервью на Sport5.co.il у Уэйда поинтересовались о его стычке с арбитром, вызвавшей довольно широкий резонанс. Инцидент случился в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». На последних секундах при счёте 92:82 в пользу соперников Болдуин пытался реализовать двухочковый бросок, но был остановлен защитой басков. Сразу после финального свистка американец ясно дал понять, что ждал свистка иного рода, так как, по его мнению, на нём сфолили. Атакующий защитник с силой бросил мяч в сторону арбитра, угрожающе подошёл к нему и стал что-то кричать.

Уэйн Болдуин и судья Фото: Кадр из трансляции

Чтобы спасти судью от разъярённого баскетболиста, в дело пришлось вмешаться другим игрокам «Маккаби». Только после этого, и то не сразу, Болдуин наконец успокоился.

Конфликт с Уэйном Болдуином Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

«Конечно, никто не должен так себя вести после игры. Никогда не следует так обращаться с кем бы то ни было и набрасываться на него. Нужно оставаться профессионалом в своих комментариях. Следовало просто оставить эту ситуацию. Уважать решения других. Это и есть правильный ответ. Именно так нужно было себя повести». Казалось бы, адекватный ответ обдумавшего свои действия баскетболиста. Но Болдуин решил пойти дальше, включив режим карикатурного персонажа, пытающегося оправдать свои же просчёты ставшей избитой фразой «это потому что я чёрный?».

«Я буду говорить от имени всех американских игроков, которые выступают здесь и оказываются в ситуациях, которые нельзя назвать справедливыми по отношению к ним. Чернокожим американцам трудно здесь добиваться успеха. Это жёсткий бизнес. С европейскими судьями очень тяжело. Здесь другой стиль игры. Я считаю себя одним из самых сложных игроков для судейства. Во многих случаях я сильнее соперников. Совершаю быстрые движения, и принять решение в таких ситуациях судьям за долю секунды непросто. В Америке свистят по-другому».

После стычки с арбитром ожидалось, что американца могут дисквалифицировать на некоторое количество игр. Уэйд же фактически отделался лёгким предупреждением: штраф на € 3500, о котором Болдуин, наверно, сразу забыл. Это не первый раз, когда игрок оказывается замешан в спорах с арбитрами. В прошлом сезоне он был удалён во время второго матча серии плей-офф Евролиги с «Монако», а после оштрафован на € 1500. Жест, который демонстрировал Болдуин во время недовольства, мог быть интерпретирован как подкуп судейской бригады.

Атакующий защитник Уэйд Болдуин в нынешнем сезоне Евролиги действительно хорош. Лидер на площадке и в раздевалке. Но чтобы стать ещё сильнее, нужно научиться контролировать вспышки гнева. Ему же самому будет лучше.