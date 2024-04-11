Андрей Воронцевич объяснил решение вернуться в УНИКС

Тяжёлый форвард Андрей Воронцевич прокомментировал решение вернуться в УНИКС. В казанский клуб 36-летний игрок перешёл из «Нижнего Новгорода» на правах аренды до конца сезона. Вместе с ним в УНИКС отправился ещё один представитель «Нижнего Новгорода» Михаил Беленицкий – также на правах аренды до конца сезона. По словам Андрея, предложение от УНИКСа ему поступило после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом МБА, который состоялся 31 марта.

«31 марта после поражения в Москве от МБА стало ясно, что «Нижний» лишился всех шансов на плей-ин. Мне сразу поступило предложение от УНИКСа приехать в Казань и помочь клубу на решающем отрезке сезона. Нижегородский клуб отпустил нас с Михаилом Беленицким в аренду, пожелав удачи и заверив в поддержке.

Вернулся в столицу Татарстана как домой, ведь я выступал за УНИКС на протяжении двух предыдущих сезонов. По сравнению с прошлым годом состав изменился незначительно, добавились всего несколько новых игроков. Так что для меня в Казани все своё и привычное: партнёры по команде, сотрудники, болельщики и сам город. Думаю, и Михаилу проще, ведь он приехал в УНИКС не один. Я был здесь капитаном, поэтому готов способствовать его скорейшей адаптации в клубе», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.