Названа впечатляющая статистика «Далласа» с Дэниелом Гэффордом в стартовом составе

«Даллас Маверикс» одержал 17 побед и потерпел лишь одно поражение, когда центровой Дэниел Гэффорд выходил в стартовом составе. Об этом информирует Basketball Forever.

Напомним, Гэффорд был обменян в «Даллас» по ходу сезона из «Вашингтон Уизардс». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата 25-летний игрок в среднем за игру набирает 11,1 очка, делает 7,7 подбора, 2,1 блок-шота и отдаёт 1,6 результативной передачи.

«Даллас» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Маверикс» одержали 50 побед и потерпели 30 поражений. В двух оставшихся турах регулярного чемпионата «Далласу» остаётся сыграть дома с «Детройт Пистонс» и «Оклахомой-Сити Тандер» на выезде.