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Инсайдер Войнаровски назвал предварительную дату возвращения Карла-Энтони Таунса

Инсайдер Войнаровски назвал предварительную дату возвращения Карла-Энтони Таунса
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях заявил, что центровой и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс в скором времени вернётся в строй. В частности, речь идёт об его участии в предстоящем матче с «Атлантой Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Таунс не принимает участия в играх с начала прошлого месяца из-за разрыва мениска, полученного во время встречи в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», которая состоялась 5 марта. В отсутствие центрового «Миннесота» одержала 12 побед и потерпела шесть поражений.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 8,4 подбора и три результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 42,3. На данный момент «волки» занимают второе место на Западе (55-25).

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