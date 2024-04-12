«Детройт» гарантировал худшее соотношение побед и поражений в истории клуба за сезон НБА

Сегодня, 12 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 127:105 в пользу гостевой команды.

Таким образом, это поражение для «Детройта» стало 67-м по счёту в нынешнем сезоне при 13 победах. Однако «Пистонс» в случае, если выиграют оставшиеся две игры, всё равно будут иметь худшее соотношение побед и поражений в истории клуба. Отметим, что в сезоне-1979/1980 «поршни» имели показатель 16-66.

Самым результативны игроком в составе победителей сегодня стал лёгкий форвард «Чикаго» Демар Дерозан, отметившийся за 36 минут на площадке 39 набранными очками, семью результативными передачами и четырьмя подборами. Центровой Никола Вучевич оформил дабл-дабл — 27 очков и 11 подборов.