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«Детройт» гарантировал худшее соотношение побед и поражений в истории клуба за сезон НБА

«Детройт» гарантировал худшее соотношение побед и поражений в истории клуба за сезон НБА
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Сегодня, 12 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 127:105 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 127
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Дюрен - 20, Сассер - 20, Айви - 16, Мету - 15, Флинн - 12, Роден - 8, Фурнье - 5, Браун - 4, Бейхайм - 3, Уайзмен - 2, Каннингем, Умуде, Ноуэлл, Гибсон
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Вучевич - 27, Уайт - 18, Терри - 12, Грин - 11, Карузо - 8, Картер - 5, Саного - 4, Крэйг - 3, Битим, Фанк, Дрелл

Таким образом, это поражение для «Детройта» стало 67-м по счёту в нынешнем сезоне при 13 победах. Однако «Пистонс» в случае, если выиграют оставшиеся две игры, всё равно будут иметь худшее соотношение побед и поражений в истории клуба. Отметим, что в сезоне-1979/1980 «поршни» имели показатель 16-66.

Самым результативны игроком в составе победителей сегодня стал лёгкий форвард «Чикаго» Демар Дерозан, отметившийся за 36 минут на площадке 39 набранными очками, семью результативными передачами и четырьмя подборами. Центровой Никола Вучевич оформил дабл-дабл — 27 очков и 11 подборов.

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