Что стало с защитой в НБА? Даже ноунейм может набрать 50 очков в лучшей лиге мира

Подготовка и умения профессиональных баскетболистов с каждым годом становятся всё лучше. Теперь слишком много талантливых игроков в Национальной баскетбольной ассоциации, что у многих нет даже шанса проявить себя в лиге. У одного парня из «Детройт Пистонс» получилось заявить о себе на весь баскетбольный мир. Причём сделал он это очень громко, вписав своё имя в историю лиги.

Наверное, лишь ярые фанаты НБА слышали о Малачи Флинне — разыгрывающем, который был выбран «Торонто Рэпторс» в 2020 году под 29-м пиком на драфте. Игрок провёл три полноценных сезона в составе канадцев, помогая команде со скамейки запасных. Флинн в «Торонто» набирал в среднем 5,4 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,0 передачи при 15 минутах за игру. В общем, игрок не хватал звёзд с неба и в сезоне-2023/2024 был сперва обменян в «Нью-Йорк Никс», а затем уже оттуда перебрался в «Детройт».

«Поршни» — аутсайдеры Восточной конференции, поэтому в такой команде есть шанс проявить себя практически у любого. И в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» Флинн был «в огне» от начала и до конца встречи. Баскетболист набрал рекордные в карьере 50 очков! Хотя ранее рекорд составлял 27 очков. 25-летний игрок реализовал 18 из 25 бросков с игры — 72%, а также совершил шесть подборов, отдал пять передач и оформил пять перехватов — личный рекорд сезона по всем показателям.

Нельзя не отметить и то, что Флинн стал игроком с самым низким показателем заброшенных очков в среднем за игру по карьере (5,2), которому удавалось набрать как минимум 50 очков в истории НБА. Помимо этого, игрок установил рекорд «Детройта» по количеству очков, которые набрал игрок со скамейки запасных в отдельно взятом матче, и стал всего лишь третьим игроком в истории лиги, кто набрал 50 очков, начав игру со скамейки. Обиднее всего, что «Детройт» в итоге уступил «Атланте» со счётом 113:121.

Видео можно посмотреть на канале официальном канале НБА в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча корреспонденты не могли не расспросить Флинна, каково это — набрать 50 очков в НБА. «Сейчас мне тяжело, потому что в конце дня ты рассчитываешь на победу, но приятно наслаждаться моментом. Я уверен, что через пару дней всё будет по-настоящему хорошо», — заявил Флинн в послематчевом интервью.

Конечно, любой игрок может проявить себя в отдельно взятом поединке, но в НБА результативность возросла до небес. Да так, что практически каждый может набрать 50 очков. Руководство лиги на протяжении всего сезона говорит, что будет бороться с увеличением результативности и стараться искать баланс между нападением и защитой, так как в последние годы отчётливо виден перекос в сторону атакующих действий. На самом деле, НБА понемногу движется в сторону уменьшения результативности путём работы с судьями и изучением различных тенденций и стилей игры.

Посмотрим, во что это всё выльется. Но комиссионер НБА Адам Сильвер и вице-президент лиги Джо Думарс делают всё возможное, чтобы люди стали выкладываться на максимум в регулярном чемпионате и при этом защита в ассоциации играла немаловажную роль. Сейчас же в лучшей баскетбольной лиге мира слишком много таланта, который практически не получается обуздать, и нужно ли вообще? Если руководство НБА выберет курс на резкую смену парадигмы в пользу защитного баскетбола, то это может сделать их детище не особо привлекательным со стороны простых зрителей, которым нужны лишь яркие хайлайты условных Стефена Карри или Леброна Джеймса. Поэтому важно соблюсти баланс, что лига и старается делать.