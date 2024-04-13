О'Нил назвал команду, которая может удивить во время плей-офф в Западной конференции

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» — команда, которая способна удивить во время предстоящего розыгрыша плей-ин и плей-офф в НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграет «Лейкерс», если они встретятся в плей-ин. Клэй Томпсон — это фактор, на которого все особо не рассчитывают», — рассказал О'Нил во время своего подкаста.

Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает общее девятое место в Западной конференции с 45 победами при 35 поражениях. Тем временем «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место с аналогичным показателем. «Уорриорз» имеет показатель 3-1 против «озёрников» в нынешнем сезоне.