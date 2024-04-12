Владимир Гомельский уничижительно высказался об игроке «Енисея» Сонько

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский во время матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Енисеем» в резкой форме высказался об игроке красноярцев Дмитрии Сонько.

«Наверно, резковато… ну вот Сонько. Ведь кроме броска больше нет ничего. Он ничего больше не умеет: ни защищаться, ни водить мяч, ни отдавать. Такой полуфабрикат на площадке», — сказал Гомельский во время эфира матча.

Напомним, встреча между «Пармой» и «Енисеем» закончилась со счётом 106:94 в пользу пермского клуба. Сонько набрал восемь очков, а также совершил один подбор.В следующем туре регулярного чемпионата, который будет последним, «Енисей» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 15:00 мск.