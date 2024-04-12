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Владимир Гомельский уничижительно высказался об игроке «Енисея» Сонько

Владимир Гомельский уничижительно высказался об игроке «Енисея» Сонько
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский во время матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Енисеем» в резкой форме высказался об игроке красноярцев Дмитрии Сонько.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 апреля 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
106 : 94
Енисей
Красноярский край
Парма: Джонсон - 24, Платунов - 20, Соломон - 15, Риз - 13, Брайс - 11, Ильницкий - 9, Абдулбасиров - 7, Чебуркин - 7, Перевалов, Халтурин, Морозов, Тучков
Енисей: Ратэн-Мэйс - 23, Мартин - 19, Карпенко - 11, Балашов - 9, Сонько - 8, Долинин - 6, Белянков - 4, Загретдинов - 4, Топтунов - 3, Лобарев - 3, Бич - 2, Хопкинс - 2

«Наверно, резковато… ну вот Сонько. Ведь кроме броска больше нет ничего. Он ничего больше не умеет: ни защищаться, ни водить мяч, ни отдавать. Такой полуфабрикат на площадке», — сказал Гомельский во время эфира матча.

Напомним, встреча между «Пармой» и «Енисеем» закончилась со счётом 106:94 в пользу пермского клуба. Сонько набрал восемь очков, а также совершил один подбор.В следующем туре регулярного чемпионата, который будет последним, «Енисей» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 15:00 мск.

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