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Hoops Wire: группа игроков «Лейкерс» требовала уволить Дарвина Хэма, предложив замену

Hoops Wire: группа игроков «Лейкерс» требовала уволить Дарвина Хэма, предложив замену
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Группа игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» по ходу сезона выступала за увольнения главного тренера команды Дарвина Хэма. Об этом информирует Hoops Wire, ссылаясь на свои источники. Сообщается, что вместо Хэма эти баскетболисты хотели видеть его помощника Фила Хэнди. Имена игроков не называются.

По сведениям источника, сохранить Хэма на посту главного тренера «Лейкерс» решила владелица команды Джини Басс, которой очень нравится его работа и которая даже не рассматривала возможность увольнения специалиста.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, имея в активе 45 побед при 35 поражениях. Команда будет пробиваться в раунд плей-офф через плей-ин.

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