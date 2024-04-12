Экс-игрок «Сан-Антонио» рассказал, является ли Попович идеальным тренером для Вембаньямы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Руди Гэй, который успел четыре сезона провести в «Сан-Антонио Спёрс», ответил на вопрос о том, является ли Грег Попович идеальным тренером для центрового Виктора Вембаньямы.

«Я не знаю какого Попа, вы можете увидеть сейчас. Теперь он стал немного старше. Не знаю, как у них складывается взаимопонимание внутри игры. Единственное, что я знаю, Попович, очевидно, обладает огромными знаниями», – сказал Гэй в подкасте Run It Back.

20-летний Вембаньяма проводит свой первый сезон в НБА. Виктор провёл 70 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру 21,3 очка, 10,6 подбора, 3,8 передачи и 3,6 блок-шота. При этом большинство аналитиков и экспертов выделяют французского центрового как главного претендента на награду лучшему новичку сезона в НБА.