Игрок «Голден Стэйт» объяснил, как внутри команды называет трио Карри, Томпсона и Грина

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Трэйс Джексон-Дэвис объяснил, как внутри коллектива называет трио, состоящее из Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

«Это здорово. Я называю их величайшим трио в истории. Они монстры и в то же время я играю с ними, а они делятся со мной опытом. Также тренер Керр придаёт мне уверенности в себе», – сказал Джексон-Дэвис в интервью ESPN.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции. Всего команда из Сан-Франциско провела 80 игр в регулярном чемпионате, выиграв 45 из них. «Воины» гарантировали себе место в стадии плей-ин.

За последние 10 матчей в чемпионате «Голден Стэйт» проиграл лишь один раз – «Даллас Маверикс» со счётом 106:108.