Расписание второго матча финала Еврокубка 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, состоится второй матч финальный серии Еврокубка, в рамках которого встретятся два французских клуба – «Бурк» и «Париж». После первой игры впереди парижане (77:64). Серия будет продолжаться до двух побед. При необходимости третья встреча пройдёт 17 апреля.

Расписание первого финального матча Еврокубка 12 апреля:

«Бурк» – «Париж» (начало матча — в 20:30 по московскому времени).

Для обоих клубов выход в финал Еврокубка является первым в истории. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

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Ранее стало известно, что самым ценным игроком Еврокубка в нынешнем сезоне стал баскетболист «Парижа» Ти Джей Шортс. В этом розыгрыше турнира Ти Джей набирает 18 очков и делает 7,5 результативной передачи.