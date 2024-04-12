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Расписание второго матча финала Еврокубка 12 апреля

Расписание второго матча финала Еврокубка 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, состоится второй матч финальный серии Еврокубка, в рамках которого встретятся два французских клуба – «Бурк» и «Париж». После первой игры впереди парижане (77:64). Серия будет продолжаться до двух побед. При необходимости третья встреча пройдёт 17 апреля.

Расписание первого финального матча Еврокубка 12 апреля:

«Бурк» – «Париж» (начало матча — в 20:30 по московскому времени).

Еврокубок . Финал. 2-й матч
12 апреля 2024, пятница. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для обоих клубов выход в финал Еврокубка является первым в истории. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Сетка плей-офф
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Ранее стало известно, что самым ценным игроком Еврокубка в нынешнем сезоне стал баскетболист «Парижа» Ти Джей Шортс. В этом розыгрыше турнира Ти Джей набирает 18 очков и делает 7,5 результативной передачи.

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