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Кевин Гарнетт назвал лучшие сигнатурные движения в истории НБА

Кевин Гарнетт назвал лучшие сигнатурные движения в истории НБА
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кевин Гарнетт порассуждал на тему лучших сигнатурных движений в истории лиги, выделив Аллена Айверсона, Майкла Джордана, Коби Брайанта и Джеймса Хардена.

«Первыми фирменными движениями в истории НБА были кроссовер Аллена Айверсона и бросок с отклонением Майкла Джордана. Однако я бы отдал Коби среднюю дистанцию. Его бросок с отклонением нужно было уважать, потому что тот драйв, который исходил от него, был просто… О боже, он забрасывал один бросок за другим. Джеймсу Хардену не воздают должного за то, что он породил целое поколение игроков. Его стэп-бэк, который мы видим сейчас постоянно, первым человеком, который внедрил его был именно Джеймс Харден. Затем все тренеры стали обучать этому движению», – сказал Гарнетт в своём подкасте KG Certified.

Также Гарнетт вспомнил о евростепе Ману Джинобили, скай-хуке Карима Абдул-Джаббара и отдал должное Трэйси Макгреди, Тиму Данкану и Дирку Новицки.

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