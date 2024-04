Деннис Родман подался в прибыльный бизнес — сигары. Майкл Джордан курит их по шесть в день

В своё время Деннис Родман был одним из самых популярных игроков в НБА. Он являлся неотъемлемой частью чемпионской династии «Чикаго» 90-х и довольно ярким медийным персонажем, что принесло ему большую известность. Вместе с ней пришли деньги: только на баскетболе Родман заработал более $ 50 млн (с учётом инфляции). Увы, к 2024 году от этой суммы осталось в 100 раз меньше — на сегодняшний день состояние легенды оценивается в скромные по спортивным меркам $ 500 тысяч.

Но что Деннис точно умеет, так это зарабатывать на собственном имени. На днях он сообщил, что выпустит линейку именных сигар. И кому, как не Родману, заняться чем-то подобным. В 2021 году он говорил: «Это одна из моих любимых вещей в мире, не считая моих детей и, возможно, женского пола. Думаю, все в мире знают, что я курю сигары». В качестве промо своего нового продукта Родман опубликовал в социальных сетях забавное видео, на котором он киборг, а сигара будто «выезжает» из специального отсека, встроенного в его руку. Уже 6 апреля в Далласе состоялась презентация, на которой Деннис самостоятельно представил изделие.

Его сигары получили название The Ring of Honor (дословно — «Кольцо чести»). При выборе названия Родман, судя по всему, вдохновлялся церемонией включения в Зал славы «Чикаго». Она также называлась Ring of Honor, а сам Деннис был одной из немногих легенд, кто лично присутствовал на мероприятии. Продукт упакован в деревянные коробочки, с внутренней стороны украшенные фотографией Родмана с игровых времён. Всего в продажу поступит только 250 пачек, каждая из которых подписана баскетболистом и приходит с сертификатом о подлинности. В 3 из 250 экземпляров также вложен золотой билет, обладателям которого достанется подписанное джерси пятикратного чемпиона.

Деннис Родман, 2023 год Фото: Из личного архива Денниса Родмана

Желающим приобрести сигары Родмана придётся заплатить немалые $ 397 (36 750 рублей). Таким образом, выручка от продажи всей партии составит примерно $ 99 тысяч — эту сумму Деннис наверняка поделит с магазином, который занимается распространением именного продукта. В его описании указано, что это будет единственная порция товаров с подписью экс-баскетболиста, и это подразумевает, что в будущем может начаться их массовое производство — уже без прямого участия Родмана.

В целом рынок по продаже сигар является довольно прибыльной отраслью в США. В 2024 году её доходы составят $ 13,3 млрд и с каждым годом будут расти на 4,28%, достигнув отметки в $ 16,2 млрд к 2028-му. Ожидается, что к тому моменту на территории Соединённых Штатов будет продаваться по 16,9 млрд сигар в год — примерно 50 на душу населения.

А вот звёздный одноклубник Родмана по «Чикаго» Майкл Джордан когда-то признавался, что курит аж по шесть больших сигар в день. В интернете быстро посчитали, что с момента завершения карьеры плохая привычка обошлась бы ему на сумму вплоть до $ 1 млн. Однако Эм Джей пристрастился к табаку ещё тогда, когда играл в баскетбол. Он рассказывал, что перед каждым домашнем матчем «Буллз» проводил по полтора часа, сидя с сигарой в своём автомобиле. Необычный способ подготовиться к игре…

Деннис Родман (слева) и Майкл Джордан (справа), 2022 год Фото: Jason Miller/Getty Images

Сам Родман также является большим любителем сигар, однако это не единственный вредный для здоровья именной продукт в его линейке. В прошлом Деннис уже выпускал электронные сигареты, а также вино под названием Rebel («Бунтарь»). Стоимость обычной бутылки составляет $ 70 (6480 рублей), а коллекционной бутылки с автографом — $ 160 (14 800 рублей).

Ещё во время выступлений в НБА Родман славился разгульным образом жизни. Он рассказывал, как в его особняк в Калифорнии, где вечеринки проходили 24 часа в сутки, десятки раз наведывалась полиция. Помимо этого, в прошлом Деннис был арестован за вождение в нетрезвом виде и пребывание в общественном месте в состоянии опьянения. И на сегодняшний день он не просто не отказался от старых привычек, но и стал их амбассадором, начав зарабатывать на этом деньги. Вот такое неоднозначное наследие останется после легенды «Буллз».