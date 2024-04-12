Сдерживаемый игроками после удаления в Евролиге Теодосич в вспышке гнева пошёл на судью

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич, в настоящий момент выступающий за «Црвену Звезду», был удалён с площадки во время матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким клубом «Анадолу Эфес».

Не справившись с эмоциями после удаления, Теодосич пошёл вперёд на арбитра. Чтобы успокоить игрока, пришлось вмешаться его товарищам по команде.

Милош Теодосич в вспышке гнева пошёл на судью в Евролиге:

Напомним, удаление в матче с «Анадолу Эфес» заработал ещё один экс-армеец Джоэл Боломбой, который также выступает за «Црвену Звезду».

Во время матча он повздорил с центровым соперников Тайриком Джонсом. Джонса судья также удалил. Сама встреча закончилась со счётом 100:55 в пользу турецкого клуба.

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