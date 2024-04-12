Эксперт — о гонке MVP в этом сезоне НБА: несправедливо по отношению к Джордану и Леброну

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Крис Бруссард поделился мыслями относительно дискуссий по поводу игрока, который заслуживает награду самому ценному игроку (MVP) по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если оглянуться назад, то мы увидим, что Шакил О'Нил лишь раз становился MVP. Это своего рода позор для нас. Как Шак мог получить эту награду только один раз? Как так вышло, что у Коби только одна награда?

Это несправедливо по отношению к Майклу Джордану, это несправедливо по отношению к Леброну Джеймсу. Что касается Николы Йокича и Луки Дончича, я бы сказал, что ставки один к одному», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

Ранее об MVP высказался Йокич.