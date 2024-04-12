«Лейкерс» являются главным претендентом на Бронни Джеймса

По оценке FanDuel, Бронни Джеймс, который является старшим сыном лёгкого форварда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, наиболее вероятно будет выбран на драфте-2024 командой его отца.

Следом за «Лос-Анджелес Лейкерс» наиболее вероятной первой командой НБА для Бронни Джеймса станет «Нью-Йорк Никс», затем с одинаковыми шансами идут «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Также на сына Леброна Джеймса претендуют «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта Хоукс».

Напомним, на данный момент Бронни Джеймс является игроком команды Университета Южной Калифорнии. В 25 матчах за команду Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Драфт НБА в текущем году состоится с 26 по 27 июня.