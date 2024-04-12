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Перасович объяснил переход в УНИКС Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого

Перасович объяснил переход в УНИКС Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход в команду игроков «Нижнего Новгорода» Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого. Оба будут выступать за УНИКС до конца нынешнего сезона Единой лиги.

«Нам было чрезвычайно важно усилить состав перед решающим отрезком сезона, поскольку мы столкнулись с чередой повреждений у важных игроков и потерпели несколько поражений подряд. Отсутствие травмированных баскетболистов не позволяло нам даже полноценно тренироваться.

Рады, что наш ростер пополнили два очень хороших исполнителя. Уверен, они помогут команде. Андрей Воронцевич — опытнейший баскетболист, который уже выступал за УНИКС в двух предыдущих сезонах. Михаил Беленицкий — тоже очень важный для нас игрок.

Он обладает размером и старательно защищается. Всю прошедшую неделю ребята усердно тренировались в составе УНИКСа. Ближайшие матчи покажут, насколько хорошо и быстро наши новички адаптировались. Ожидаем, что по ходу плей-офф они продолжат прибавлять», — приводил слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, в следующем туре УНИКС сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 13 апреля в Казани и начнётся в 18:00 по московскому времени.

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