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Эксперт назвала клуб НБА, который будет претендовать на чемпионство в ближайшие пять лет

Эксперт назвала клуб НБА, который будет претендовать на чемпионство в ближайшие пять лет
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Клуб НБА «Денвер Наггетс» будет претендентом на чемпионство в ближайшие пять лет. Такое мнение высказала обозреватель ESPN Рамона Шелберн. «Наггетс» являются действующими обладателями трофея. В финальной серии игроки «Денвера» победили «Майами Хит» (4-1).

«Мне кажется, «Наггетс» готовы к повторению. Думаю, что они готовы претендовать на чемпионство в течение следующих пяти лет. У них есть опытные игроки, а молодые парни готовы оказывать помощь звёздам. Именно так и создаются династии», — сказала Шелберн в эфире NBA on ESPN.

До конца регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денверу» предстоит сыграть с «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз». Обе игры «Наггетс» проведут на выезде.

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