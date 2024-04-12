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Джордан почти показал партнёрам по «Вашингтону», как набрать 20 очков за четверть

Джордан почти показал партнёрам по «Вашингтону», как набрать 20 очков за четверть
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Бывший игрок «Вашингтон Уизардс» Попай Джонс рассказал, как в 2001 году вернувшийся в баскетбол Майкл Джордан сказал своим партнёрам по команде, что покажет им, как набрать 20 очков за четверть, а затем отдыхать на скамейке до конца игры.

И хотя это была всего лишь неофициальная предсезонная игра и Джордану не хватило двух очков до заявленных 20, Джонс и другие игроки «Уизардс» стали свидетелями уникального события.

«Мы играли в Майами в одной из первых предсезонных игр. Мы были в туннеле, готовились выйти на площадку. Он сказал: «Ребята, я покажу вам, как набрать 20 очков за четверть и сесть на скамейку».

В конце четверти на его счету было 18. Затем он пошёл в конец скамейки и сел на неё. Это было уникально», — приводит слова Джонса издание Hoops Wire.

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