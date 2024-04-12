Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт высказался о возможном трансферном ходе в НБА из-за Вембаньямы

Эксперт высказался о возможном трансферном ходе в НБА из-за Вембаньямы
Комментарии

Известный аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире SiriusXM NBA Radio заявил, что в «Сан-Антонио Спёрс» может перейти звёздный игрок, чтобы выступать вместе с новичком команды Виктором Вембаньямой. Уиндхорст не уточнил, о ком идёт речь, добавив, что звезда будет немного старше Вембаньямы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 21,3 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,8 передачи.

«Сан-Антонио» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА и сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице в Западной конференции. На счету игроков «Спёрс» 20 побед и 60 поражений.

Сейчас смотрят:
Фото
Искусственный интеллект разработал новые именные кроссовки Nike для Вембаньямы

Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android