Эксперт высказался о возможном трансферном ходе в НБА из-за Вембаньямы

Известный аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире SiriusXM NBA Radio заявил, что в «Сан-Антонио Спёрс» может перейти звёздный игрок, чтобы выступать вместе с новичком команды Виктором Вембаньямой. Уиндхорст не уточнил, о ком идёт речь, добавив, что звезда будет немного старше Вембаньямы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 21,3 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,8 передачи.

«Сан-Антонио» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА и сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице в Западной конференции. На счету игроков «Спёрс» 20 побед и 60 поражений.

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