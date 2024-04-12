«Он позвонил мне и начал плакать». Скотти Пиппен — о разговоре с менеджером «Чикаго»

Легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал историю о том, как он стал вице-президентом команды и о разговоре с генеральным менеджером «быков» Джоном Паксоном.

«В 2010 году, когда меня наконец-то взяли в штат «Буллз», я был не более чем талисманом, которого несколько раз в год выводили на матчи. Раздавал автографы и встречался с владельцами сезонных абонементов, я был нанят в основном с одной целью – служить связующим звеном с днями минувшей славы. Наконец, в начале 2014 года оказалось, что я буду играть более значимую роль. «Буллз» отправили меня примерно на дюжину студенческих игр, чтобы провести разведку… После подачи отчётов я ждал ответа от Паксона и других членов организации. Что они хотели, чтобы я сделал дальше? Я не услышал ни слова.

Он позвонил мне и начал плакать. Не зная, как реагировать, я ждал, когда он остановится. Почему он плакал, я вообще не понимаю, и, честно говоря, мне было всё равно. Вскоре наша беседа, к счастью, была закончена», – приводит слова Пиппена Hoops Wire.