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«Он подумал, что я фанат». Тренер сборной Латвии — о встрече с Порзингисом

«Он подумал, что я фанат». Тренер сборной Латвии — о встрече с Порзингисом
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Главный тренер «Виртус Болоньи» и сборной Латвии Лука Банки рассказал забавную историю о том, как его не узнал латвийский баскетболист Кристапс Порзингис.

«Я никогда не мечтал стать главным тренером национальной команды, особенно страны, которая не моя: Латвии. Когда я впервые встретил Порзингиса, я уже работал в национальной команде. Мы встретились на улице, я подошёл к нему, но он меня не узнал.

Он подумал, что я фанат, просящий автограф. Я представился: «Я Лука Банки, я тренер сборной Латвии». Так начались наши отношения», – сказал Банки в интервью на канале LBA в YouTube.

На данный момент «Виртус Болонья» занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги с 17 победами при 16 поражениях.

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