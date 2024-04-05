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Плей-офф Евролиги: кто вышел в плей-офф, Реал, Барселона, Монако, Панатинаикос, Олимпиакос, Фенербахче

Осталось всего два места в плей-офф! Шесть лучших команд Евролиги уже определены
Никита Бирюков
Шесть лучших команд Евролиги уже определены
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Финал сезона всё ближе. «Реал» вновь станет чемпионом?

До конца регулярного чемпионата Евролиги остался всего лишь один игровой тур, но уже стали известны шесть команд, которые гарантировали себе прямое попадание в плей-офф по итогам сезона. Есть ли в списке откровенные пассажиры или же все, кто должны, вышли в главную стадию сезона?

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Сначала напомним про расписание. 11 и 12 апреля состоится заключительный тур регулярного чемпионата, а уже 16 апреля стартует стадия плей-ин — нововведение Евролиги. 19 апреля нам станут известны все участники плей-офф. С 23 по 8 мая клубы будут биться в плей-офф за право попасть в «Финал четырёх», а уже решающая стадия турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

Теперь перейдём к самому сладкому: кто уже точно гарантировал себе место в плей-офф Евролиги. Во-первых, это, естественно, мадридский «Реал». Клуб из столицы Испании великолепно стартовал в регулярном чемпионате — 10 побед кряду, затем были несколько обидных поражений, таких как от «Фенербахче» (99:100 ОТ) и «Барселоны» (78:83), но команда всё равно была на ходу и побеждала больше, чем проигрывала. Однако был в чемпионате и момент, когда «сливочные» проиграли три матча кряду. После чего у многих появились сомнения в том, что «Реал» закончит на первом месте. Теперь этих сомнений нет и быть не может — клуб из Мадрида по праву занимает первую строчку в турнирной таблице.

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Участие в плей-офф гарантировали себе каталонская «Барселона», французский «Монако», греческие «Панатинаикос» и «Олимпиакос», а также турецкий «Фенербахче». Пока остаётся неизвестным, какие итоговые места займут команды в регулярном чемпионате, однако их все уже точно не может обогнать израильский «Маккаби» Тель-Авив, который находится на седьмой строчке. Потому что, даже если «Фенербахче», который занимает шестое место, проиграет два своих оставшихся матча в регулярном чемпионате, у них с «Маккаби» всё равно будет одинаковое количество очков, а по дополнительным показателям и личным встречам в плей-офф отправятся «канарейки».

Невероятно интересный вышел регулярный чемпионат. Есть один гегемон в лиге — «Реал», который выделяется на фоне остальных, а уже следом идут команды со второго по шестое место. Кажется, что в оставшейся пятёрке команд каждый может спокойно обыграть каждого. Впереди всех ожидает невероятная заруба в плей-ин, где точно будет жарко. Про плей-офф вообще и говорить нечего… В борьбе за выход в «Финал четырёх» Евролиги все будут играть на пределе возможностей. Апрель и май в европейском баскетболе должны выйти шикарными, с какой стороны ни посмотри.

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