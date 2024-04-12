Виктор Вембаньяма повторил достижение легендарных центровых в НБА

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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал шестым новичком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорялась отметка в более чем 250 блок-шотов, начиная с сезона-1973/1974.

В сезоне-2023/2024 Вембаньяма набрал 252 блок-шота. Ранее отметка в как минимум 250 блок-шотов за сезон покорялась лишь Алонзо Моурнингу, Шакилу О’Нилу, Дэвиду Робинсону, Мануте Болу и Марку Итону.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 19-летний баскетболист в среднем за матч набирает 21,3 очка, совершает 10,6 подбора и отдаёт 3,8 передачи. Это первый сезон француза в НБА, ранее он выступал во французском чемпионате за «Метрополитан 92»

«Сан-Антонио» занимает последнее, 15-е место в Западной конференции с результатом в 20 побед при 60 поражениях.