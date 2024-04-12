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Тренер МБА Василий Карасёв раскритиковал своих игроков после матча с «Астаной»

Тренер МБА Василий Карасёв раскритиковал своих игроков после матча с «Астаной»
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Главный тренер ПБК МБА Василий Карасёв высказался о ментальных проблемах своих подопечных после победного матча с «Астаной» (83:77).

Единая лига ВТБ . Группа Б
11 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
83 : 77
Астана
Астана
МБА: Трушкин - 20, Барашков - 12, Минченко - 10, Исмаилов - 9, Хоменко - 9, Валиев - 9, Голдырев - 5, Воронов - 4, Коновалов - 3, Касаткин - 2, Шейко, Якушин
Астана: Джонсон - 30, Андерсон - 18, Дэвис - 11, Скиппер-Браун - 9, Пушица - 3, Мурзагалиев - 2, Щербак - 2, Марчук - 2, Гаврилов, Марчук, Айткали, Майдекин
Единая лига. Календарь

«Был виден недонастрой отдельных игроков. Это болезнь, с ней надо будет бороться, и мы будем этим заниматься. Самое главное, что мы выиграли дома перед своими зрителями. В целом эта игра принесла нам пользу», — сказал Карасёв в эфире шоу «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

ПБК МБА смог обеспечить себе участие в плей-ин, в котором будут разыграны две оставшиеся путёвки в плей-офф. Стыковые матчи пройдут 17 и 20 апреля.

Команда имеет серию из девяти побед. Москвичам предстоит сыграть ещё один матч в рамках второго этапа Единой лиги — МБА примет у себя в гостях «Минск».

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