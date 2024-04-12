Тренер МБА Василий Карасёв раскритиковал своих игроков после матча с «Астаной»

Главный тренер ПБК МБА Василий Карасёв высказался о ментальных проблемах своих подопечных после победного матча с «Астаной» (83:77).

«Был виден недонастрой отдельных игроков. Это болезнь, с ней надо будет бороться, и мы будем этим заниматься. Самое главное, что мы выиграли дома перед своими зрителями. В целом эта игра принесла нам пользу», — сказал Карасёв в эфире шоу «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

ПБК МБА смог обеспечить себе участие в плей-ин, в котором будут разыграны две оставшиеся путёвки в плей-офф. Стыковые матчи пройдут 17 и 20 апреля.

Команда имеет серию из девяти побед. Москвичам предстоит сыграть ещё один матч в рамках второго этапа Единой лиги — МБА примет у себя в гостях «Минск».