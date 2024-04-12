«Зенит» заявил Джоша Карлтона на оставшуюся часть сезона Единой лиги

Американский центровой Джош Карлтон появился в заявке «Зенита» на Единую лигу, сообщает телеграм-канал «Перехват». О подписании игрока петербургским клубом ранее заявило турецкое издание Timeout Basketbol.

Карлтону 25 лет. За время профессиональной карьеры, помимо «Дарушшафаки», он выступал в «Ле-Мане» и «Метрополитане».

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе А и уже не опустится ниже. В следующем туре, который будет последним в регулярном чемпионате, сине-бело-голубые сыграют с пермской «Пармой».

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 14 апреля и начнётся в 16:00 мск. Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с американским форвардом Джувэном Морганом.