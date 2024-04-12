Экс-баскетболист «Зенита» Дженнингс не включил Леброна в топ-5 атакующих игроков в истории

Экс-игрок НБА и петербургского «Зенита» Брэндон Дженнингс назвал пятёрку лучших игроков по набору очков в истории баскетбола.

«Давайте начну с Майкла Джордана, далее Коби Брайант, мне нравится Кевин Дюрант, а ещё Майкл Бизли, он великолепен в том, чтобы просто набрать очки, и давайте назову Кайри Ирвинга. Майкл Бизли был особенным игроком», — приводит слова Дженнингса Fadeaway World, ссылаясь на подкаст Captain Jack.

Дженнингс провёл девять сезонов в НБА, играя за такие команды, как «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». В 2018 году Дженнингс оказался в «Зените», после чего решил покинуть клуб из-за скандала, связанного с Василием и Сергеем Карасёвым.

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