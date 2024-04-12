Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-наставники «Химок» и «Автодора» могут занять пост главного тренера АСВЕЛа

Экс-наставники «Химок» и «Автодора» могут занять пост главного тренера АСВЕЛа
Аудио-версия:
Комментарии

Президент АСВЕЛа Тони Паркер раскрыл специалистов, с которыми ведутся переговоры о назначении на пост главного тренера команды.

«Мы скоро примем решение о нынешнем тренере команды, останется ли он. Не секрет, что мы общаемся с Гордоном Хербертом и Серджо Скариоло», — приводит слова Паркера Le Progres.

Нынешним главным тренером команды является Пьеррик Пупе. Он заменил бывшего наставника команды Джанмарко Поццекко в январе 2024 года. АСВЕЛ занял предпоследнее место в текущем розыгрыше Евролиги.

Скариоло — легендарный европейский специалист, являющийся тренером сборной Испании. Вместе с испанской национальной командой Серджо четыре раза выиграл чемпионат Европы, один раз – чемпионат мира и дважды завоёвывал медали Олимпиады. Серджо также является бывшим наставником «Химок».

Гордон Херберт — нынешний тренер сборной Германии, которая выиграла чемпионат мира 2023 года. Прежде чем возглавить немецкую национальную команду, Херберт являлся наставником российского клуба «Автодор».

Материалы по теме
Тони Паркер: бюджет АСВЕЛа на следующий сезон неизбежно снизится
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android