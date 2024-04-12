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Экс-наставники «Химок» и «Автодора» могут занять пост главного тренера АСВЕЛа

Президент АСВЕЛа Тони Паркер раскрыл специалистов, с которыми ведутся переговоры о назначении на пост главного тренера команды.

«Мы скоро примем решение о нынешнем тренере команды, останется ли он. Не секрет, что мы общаемся с Гордоном Хербертом и Серджо Скариоло», — приводит слова Паркера Le Progres.

Нынешним главным тренером команды является Пьеррик Пупе. Он заменил бывшего наставника команды Джанмарко Поццекко в январе 2024 года. АСВЕЛ занял предпоследнее место в текущем розыгрыше Евролиги.

Скариоло — легендарный европейский специалист, являющийся тренером сборной Испании. Вместе с испанской национальной командой Серджо четыре раза выиграл чемпионат Европы, один раз – чемпионат мира и дважды завоёвывал медали Олимпиады. Серджо также является бывшим наставником «Химок».

Гордон Херберт — нынешний тренер сборной Германии, которая выиграла чемпионат мира 2023 года. Прежде чем возглавить немецкую национальную команду, Херберт являлся наставником российского клуба «Автодор».