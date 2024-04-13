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Судья разочарованно отреагировал на удачные действия Джоэла Эмбиида в нападении

Судья разочарованно отреагировал на удачные действия Джоэла Эмбиида в нападении
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 68:61 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 28, Убре - 21, Харрис - 14, Лоури - 7, Хилд - 6, Рид - 6, Батюм - 5, Мелтон - 3, Пэйн - 3, Бамба, Даутин, Каунсил, Смит
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Банкеро - 22, Саггс - 20, Вагнер - 17, Энтони - 7, Айзек - 5, Битадзе - 5, Фульц - 4, Картер - 4, Харрис - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард

В начале первой четверти произошёл интересный эпизод, по итогам которого один из обслуживающих игру судья, как может показаться, разочарованно отреагировал на тот факт, что центрового «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал два очка с нарушением на себе правил. После чего Эмбиид исполнил штрафной бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 30-летний баскетболист является лидером в нынешнем сезоне по среднему количеству попыток со штрафной дистанции — 11,7. Более того, центровой набрал в общей сложности 1321 очко, где 391 из них — с линии штрафных.

Другой момент с Эмбиидом:
Видео
Джоэл Эмбиид, не глядя на кольцо, набрал в падении два очка
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