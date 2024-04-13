Судья разочарованно отреагировал на удачные действия Джоэла Эмбиида в нападении

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 68:61 в пользу домашней команды.

В начале первой четверти произошёл интересный эпизод, по итогам которого один из обслуживающих игру судья, как может показаться, разочарованно отреагировал на тот факт, что центрового «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал два очка с нарушением на себе правил. После чего Эмбиид исполнил штрафной бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 30-летний баскетболист является лидером в нынешнем сезоне по среднему количеству попыток со штрафной дистанции — 11,7. Более того, центровой набрал в общей сложности 1321 очко, где 391 из них — с линии штрафных.