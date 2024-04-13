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Вембаньяма получил технический фол после толчка в спину защитника «Денвера»

Вембаньяма получил технический фол после толчка в спину защитника «Денвера»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 109:102 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Мамукелашвили - 21, Коллинс - 15, Шампани - 14, Джонс - 14, Грэм - 11, Сиссоко - 8, Дюк - 2, Уэсли - 2, Буей, Грэй
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 22, Портер - 14, Гордон - 13, Браун - 11, Холидэй - 8, Джексон - 6, Уотсон - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Гиллеспи, Ннаджи

Центровой и новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заработал технический фол после того, как во время игрового эпизода толкнул в спину разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея. Затем Вембаньяма эмоционально начал выражать своё недовольство судьям.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 10,6 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,2. На данный момент «Спёрс» занимает 15-е место на Западе (20-60).

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