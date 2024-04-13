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Концовка матча «Сан-Антонио» — «Денвер», в которой игрок «Наггетс» совершил ошибку. Видео

Концовка матча «Сан-Антонио» — «Денвер», в которой игрок «Наггетс» совершил ошибку. Видео
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Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 121:120 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Мамукелашвили - 21, Коллинс - 15, Шампани - 14, Джонс - 14, Грэм - 11, Сиссоко - 8, Дюк - 2, Уэсли - 2, Буей, Грэй
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 22, Портер - 14, Гордон - 13, Браун - 11, Холидэй - 8, Джексон - 6, Уотсон - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Гиллеспи, Ннаджи

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Девонте Грэм стал автором победного броска за 0,9 секунды до конца основного времени. Примечательно, что в ответном владении разыгрывающий «Денвера» Джамала Маррей нарушил правило пяти секунды при вводе мяча из-за боковой, что привело к победе хозяев.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал центровой Виктор Вембаньяма, проведший на площадке 37 минут. За этот период французский новичок отметился 34 набранными очками, 12 подборами и пятью передачами.

Момент с лучшим новичком НБА:
Видео
Вембаньяма получил технический фол после толчка в спину защитника «Денвера»
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