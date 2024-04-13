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Концовка матча «Сан-Антонио» — «Денвер», в которой игрок «Наггетс» совершил ошибку. Видео

Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 121:120 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Девонте Грэм стал автором победного броска за 0,9 секунды до конца основного времени. Примечательно, что в ответном владении разыгрывающий «Денвера» Джамала Маррей нарушил правило пяти секунды при вводе мяча из-за боковой, что привело к победе хозяев.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал центровой Виктор Вембаньяма, проведший на площадке 37 минут. За этот период французский новичок отметился 34 набранными очками, 12 подборами и пятью передачами.