Новичок «Голден Стэйт» реализовал данк после навеса от щита Дрэймонда Грина

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт на табло — 112:109 в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в середине первой четверти в быстром отрыве сделал пас от щита своему партнёру по команде, новичку Трэйсу Джексон-Дэвису, который завершил быстрый отрыв «Уорриорз», забив сверху.

ВИДЕО

Отметим, что сейчас «воины» располагаются на девятом месте Западной конференции с 45 победами при 35 поражениях. «Нью-Орлеан», в свою очередь, находится на шестом месте, имея в своём распоряжении 48 побед при 32 поражениях.