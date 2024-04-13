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Новичок «Голден Стэйт» реализовал данк после навеса от щита Дрэймонда Грина

Новичок «Голден Стэйт» реализовал данк после навеса от щита Дрэймонда Грина
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт на табло — 112:109 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 26, Мёрфи - 24, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 3, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в середине первой четверти в быстром отрыве сделал пас от щита своему партнёру по команде, новичку Трэйсу Джексон-Дэвису, который завершил быстрый отрыв «Уорриорз», забив сверху.

ВИДЕО

Отметим, что сейчас «воины» располагаются на девятом месте Западной конференции с 45 победами при 35 поражениях. «Нью-Орлеан», в свою очередь, находится на шестом месте, имея в своём распоряжении 48 побед при 32 поражениях.

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