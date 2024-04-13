Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Пиппена исполнил данк после прохода, не побоявшись сопротивления от рослого соперника

Сын Пиппена исполнил данк после прохода, не побоявшись сопротивления от рослого соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 123:120 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Пиппен Мл. - 28, Ларэвиа - 28, Гудвин - 23, Джемисон - 6, Аллен - 2, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 36, Хатимура - 14, Ривз - 13, Принс - 9, Винсент - 5, Расселл - 4, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Кристи, Каслтон, Джайлс, Льюис

Разыгрывающий «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший, который является сыном легендарного баскетболиста Скотти Пиппена, стал автором эффектного момента, поставив сверху после прохода. Примечательно, что рост Пиппена-младшего составляет 185 см, а его оппонента в лице Руи Хатимуры — 203 см.

Видео можно посмотреть на канале Memphis Grizzlies в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пиппен-младший провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 28 очков (12 из 22 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Момент с Пиппенами:
Видео
Скотти Пиппен оценил слэм-данк своего сына в матче НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android