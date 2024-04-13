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Сын Пиппена исполнил данк после прохода, не побоявшись сопротивления от рослого соперника

Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 123:120 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший, который является сыном легендарного баскетболиста Скотти Пиппена, стал автором эффектного момента, поставив сверху после прохода. Примечательно, что рост Пиппена-младшего составляет 185 см, а его оппонента в лице Руи Хатимуры — 203 см.

Видео можно посмотреть на канале Memphis Grizzlies в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пиппен-младший провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 28 очков (12 из 22 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».