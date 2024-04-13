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Действующий чемпион НБА Джамал Маррей высказался о самом ожидаемом бое UFC 300

Действующий чемпион НБА Джамал Маррей высказался о самом ожидаемом бое UFC 300
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Действующий чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о том, как будет смотреть турнир по смешанным единоборствам UFC 300, а также какой бой он больше всего ждёт.

«Я не смогу оказаться на арене вживую из-за игры с «Сан-Антонио Спёрс», но у нас будет вечеринка, где мы большой компанией будем смотреть шоу! Там будет несколько отличных поединков.

Например, бой Гэтжи и Холлоуэя, это будет очень интересно, потому что исход может быть любым. Я думаю, Максу придётся использовать все методы, чтобы победить Гэтжи, тогда как Джастин может стоять в стойке и полагаться на свою устойчивость и удары. Макс будет более техничным, у него будет больше контроля в борьбе. Именно эту схватку я больше всего жду», — приводит слова Маррея TMZ.

Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски

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