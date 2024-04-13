Три команды всё ещё могут занять первое место на Западе — это происходит впервые в истории

Командам НБА осталось сыграть один матч регулярного сезона, прежде чем сформируется итоговая таблица и определятся пары плей-ин и плей-офф. В Западной конференции три команды всё ещё имеют шансы занять первое место — «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Такого ни разу не происходило в истории НБА.

Три команды имеют одинаковый баланс побед и поражений 56-25. «Оклахоме» предстоит сыграть в последнем матче сезона с «Даллас Маверикс», «Денвер» приедет в гости к «Мемфис Гриззлиз», а «Миннесота» сразится с «Финикс Санз».

Команды, занявшие первые два места в конференции, столкнутся в первом раунде плей-офф с коллективами, прошедшими плей-ин. Клубу, который расположился на третьем месте, предстоит встреча с «Нью-Орлеан Пеликанс» или «Финиксом».

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