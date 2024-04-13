«Он напоминает мне Мэджика». Монти Уильямс высказался о Луке Дончиче

Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс сравнил разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича с легендарным баскетболистом Мэджиком Джонсоном.

«Ты пробуешь разные оборонительные системы против него, но всё равно остаётся лишь надеяться на то, что он сам ошибётся, потому что он настолько неостановим. Он — уникальный игрок. Он напоминает мне в этом плане Мэджика Джонсона. Большие парни с великолепным пониманием игры.

Они играют в собственном ритме, чувствуют всех своих партнёров. Я вообще не очень люблю подобные сравнения, но тут оно напрашивается. Дончич был одним из тех, из-за кого я плохо высыпался, когда я работал в «Финиксе». Я спал недостаточно», — заявил Уильямс на послематчевой пресс-конференции.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: