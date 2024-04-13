Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА, который состоялся сегодня, 13 апреля.

«Как мы ожидали, матч за первое место в регулярном чемпионате получился чрезвычайно тяжёлым. Подчеркну, что для УНИКСа победа на данном этапе сезона стала первой в его истории. С чем я поздравляю своих игроков, президента клуба Евгения Богачёва, его семью, а также сотрудников. Это большой успех.

Отдельно отмечу Нено Димитриевича, набравшего 40 очков и установившего личный рекорд результативности, а также Джалена Рейнольдса. Сегодня мы взяли верх над ЦСКА во многом благодаря их выдающейся игре в атаке.

Вместе с тем понимаем, что находимся сейчас не в лучшем моменте. Несколько наших баскетболистов ещё восстанавливаются от повреждений. К тому же мы добавили новичков, которые пока не в оптимальной форме. В течение следующей недели планируем усердно работать. Ожидаем, что в строй вернутся травмированные игроки и команда преобразится», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.