Тренер ЦСКА Эмил Райкович: не могу упрекнуть своих игроков в отсутствии усердия

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о поражении своего клуба в матче с УНИКСом, который состоялся сегодня, 13 апреля. Игра завершилась победой УНИКСа со счётом 88:78.

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня казанцы были точнее нас в реализации бросков. Они забивали множество сложных мячей, в том числе в ситуации один в один. К тому же хозяева были точны в 12 из 29 трёхочковых попыток (при 41%), в том время как ЦСКА реализовал лишь 6 из 28. Это одна из причин нашего поражения. Однако я не могу упрекнуть своих игроков в отсутствии усердия. Они боролись, старались показать лучшую игру, но совершали ошибки и не были достаточно эффективны в этом матче», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.