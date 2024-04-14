Дончич повторил достижение Робертсона по количеству игр с «30+5+5» за сезон в НБА

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 47 раз набирал в матчах как минимум 30 очков, пять подборов и пять результативных передач, повторив таким образом уникальное достижение в истории лиги.

Отметим, что Дончич сравнялся с членом Зала славы баскетбола и чемпионом НБА Оскаром Робертсоном по количеству игр за конкретный сезон с подобной статистической линейкой. Примечательно, что в топ-5 по этому критерию везде входит тот же Робертсон — 41 (сезон-1963/1964), 41 (сезон-1965/1966) и 40 (сезон-1960/1961).

В нынешнем сезоне Лука Дончич принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 33,9 очка, 9,8 результативной передачи и 9,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,7, трёхочковых — 38,2. На данный момент «Даллас» занимает пятое место на Западе (50-31).