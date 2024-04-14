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Редик — о Викторе Вембаньяме: я никогда не встречал такого 19-летнего парня

Редик — о Викторе Вембаньяме: я никогда не встречал такого 19-летнего парня
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Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне ведущий подкастов и эксперт Джей Джей Редик высказался о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, который проводит первый полноценный сезон в лиге.

«Я никогда не встречал 19-летнего парня (на самом деле Вембаньяме 20 лет. — Прим. «Чемпионата»), который был бы так устроен в таком возрасте. Он просто невероятен», — рассказал Редик в рамках собственного подкаста.

В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньяма принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. На данный момент «Сан-Антонио» занимает 14-е место на Западе (21-60).

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