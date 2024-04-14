«Не думаю, что это была огромная ошибка». Уоллес — о том, что «Детройт» не выбрал Кармело

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес высказался о драфте 2003 года, когда его бывшая команда выбрала центрового Дарко Миличича вместо форварда Кармело Энтони.

«Дарко был одним из тех игроков, которых нужно было завести, разозлить, чтобы затем он начал играть. Дарко мог реализовать бросок с фланга, он мог завершить проход левой или правой рукой. У него был хороший трёхочковый бросок, но это просто была его уверенность.

Мы все знаем, как тренеры НБА могут очень быстро подорвать уверенность. Если вы не готовы к этому морально, а он не был готов, потому что, учитывая то, откуда он родом, ему было 16, 17 лет. Я не думаю, что это была такая уж огромная ошибка, о которой все говорят, что Джо [Думарс] выбрал его вместо Мело, потому что в то время, о котором вы говорите, это было то, что нам было нужно», – сказал Уоллес в подкасте Гилберта Аренаса.