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«Принимает душ и смотрит фильмы для взрослых». Гилберт Аренас — о чемпионе НБА

«Принимает душ и смотрит фильмы для взрослых». Гилберт Аренас — о чемпионе НБА
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал историю о том, как двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом после матча любительской лиги BIG3 смотрел фильмы для взрослых.

«Я пропустил первую игру в BIG3, я капитан, а он один из капитанов, подхожу и спрашиваю: «Эй, как прошла первая игра? Как выглядел Ламар?» Мне отвечают: «Привет, пока мы принимаем душ, чувак смотрит фильмы для взрослых, просто принимает душ и смотрит вот это… После этого я говорю: «Вау, он дикий», – сказал Аренас в интервью YouTube-каналу djvlad.

Ранее Одом рассказал, как во время поездки на командном автобусе легендарный игрок «озёрников» Коби Брайант сделал очень смелое заявление, связанное с прославленным баскетболистом Майклом Джорданом.

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