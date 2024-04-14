Стефен Карри в этом сезоне набрал более 500 очков в 4-й четверти

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал в этом сезоне НБА более 500 очков в четвёртой четверти матчей.

На счету Карри на данный момент 506 набранных очков в четвёртой четверти, из них 270 набрано трёхочковыми бросками. Процент попаданий у Карри в четвёртой четверти составляет 62,6.

Остальные игроки стартового состава «Голден Стэйт Уорриорз» набрали в четвёртой четверти матчей этого сезона 813 очков, из них 213 трёхочковыми. Их процент попаданий – 56,5.

Вчера, 13 апреля, Стефен Карри реализовал семь трёхочковых в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», достигнув третьего результата в истории лиги по количеству дальних попаданий за сезон — 357. Однако «Уорриорз» не удалось победить в том матче, и они вернулись на 10-е место в Западной конференции.