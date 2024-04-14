Корстин: к «Руне» много вопросов, клубу стоит задуматься, ведь это испытательный срок

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ПБК «Руна» должен улучшить уровень своих выступлений, иначе его могут исключить из турнира.
«У «Руны» был яркий старт, а потом полнейший крах. И в спортивном плане, и организации, менеджмента. У нас также есть информация, что в клубе есть какие-то проблемы. Это, конечно, вызывает вопросы.
Я напомню, что мы берём новичков в первый год на испытательный срок. Поэтому «Руне» стоит задуматься, и мы тоже думаем, что же дальше делать», — сказала Корстин в эфире марафона на канале Единой лиги в YouTube.
Московская «Руна» заняла пятое место в группе Б второго этапа турнира Единой лиги и не пробилась в стадию плей-ин турнира.
Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором четыре лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.