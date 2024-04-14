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Корстин: к «Руне» много вопросов, клубу стоит задуматься, ведь это испытательный срок

Корстин: к «Руне» много вопросов, клубу стоит задуматься, ведь это испытательный срок
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ПБК «Руна» должен улучшить уровень своих выступлений, иначе его могут исключить из турнира.

«У «Руны» был яркий старт, а потом полнейший крах. И в спортивном плане, и организации, менеджмента. У нас также есть информация, что в клубе есть какие-то проблемы. Это, конечно, вызывает вопросы.

Я напомню, что мы берём новичков в первый год на испытательный срок. Поэтому «Руне» стоит задуматься, и мы тоже думаем, что же дальше делать», — сказала Корстин в эфире марафона на канале Единой лиги в YouTube.

Московская «Руна» заняла пятое место в группе Б второго этапа турнира Единой лиги и не пробилась в стадию плей-ин турнира.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором четыре лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.

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