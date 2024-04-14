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Воронцевич раскрыл секрет победы УНИКСа над ЦСКА

Воронцевич раскрыл секрет победы УНИКСа над ЦСКА
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Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич поделился эмоциями от того, что его клуб впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Отличные эмоции. Для УНИКСа это историческая победа. Командная игра, конечно, в этом матче была на высоте. И перформансы Димитриевича и Рейнольдса очень впечатляли. И команда делала всё, чтобы они сегодня были горячи, чтобы дать им возможность реализовать свои возможности. Но прежде всего мы играли от хорошей защиты, от хороших подборов, играли большой пятёркой, это приносило свои плоды. ЦСКА в сезоне шёл на первом месте по количеству набранных очков: около 90 армейцы набирали в каждом матче, но наша защита сегодня не позволила им это сделать», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

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