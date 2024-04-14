«Тяжелая игра с точки зрения психологии». Богичевич — о победе в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу в матче с «Пари Нижний Новгород»

«Для нас сегодня была крайне тяжелая игра с точки зрения психологии, поскольку от нее зависело, сможем ли мы завершить сезон на девятом месте. Предыдущий матч мы провели крайне слабо, возможно, где-то расслабились и сами завели себя в непростую ситуацию. Так что играли под давлением.

Да, команда сумела показать характер, большую часть матча провели неплохо. Единственное, чем я не могу быть довольным, это 14 подборов в нападении, которые мы позволили взять сопернику.

Я также хотел бы отметить, что крайне рад был видеть своего друга Зорана Лукича. Желаю ему удачи во всем, пусть уже не на этот сезон, но в любой момент его жизни – удачи ему», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.