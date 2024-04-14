Единая лига: итоговая турнирная таблица регулярного сезона, пары плей-ин и плей-офф

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Сегодня, 14 апреля, завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Первое место по его итогам занял казанский УНИКС. На втором месте финишировал «Зенит» из Санкт-Петребурга. Тройку сильнейших замкнул ЦСКА.

Игры плей-ин будут проходить на паркетах команд, которые заняли более высокие места по итогам регулярного сезона. Серии плей-офф также начнутся на площадках команд, занявших более высокие места в регулярке.

Плей-ин:

17 апреля, матч №1: «Уралмаш» — «Самара»

17 апреля, матч №2: «Автодор» — МБА

20 апреля, матч №3: проигравший в матче №1 — победитель матча №2

Победитель матча №1 получает седьмой посев в плей-офф.

Победитель матча №3 получает восьмой посев в плей-офф.

Пары плей-офф:

УНИКС — Победитель матча №3

«Зенит» — Победитель матча №1

ЦСКА — «Енисей»

«Локомотив-Кубань» — «Парма»